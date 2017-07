Mason Alban, aktori shqiptar në Hollywood

Disa prej artistëve shqiptarë tashmë kanë arritur ta realizojnë ëndrrën e tyre për të depërtuar në industrisë amerikane të filmit. Storia të cilën do ta shikoni në vazhdim, do t’ju njohë me një aktor shqiptar me prejardhje nga Vushtrria, i cili ka më shumë se pesë vjet që është pjesë e Hollywood-it, raporton Express në KTV.

Në moshë të re, ai së bashku me familje, kishte migruar në tokën e premtuar në Amerikë, si refugjatë i luftës së fundit në Kosovë.

Disa vjet më vonë, aktori me prejardhje nga Vushtrria, Nijazi Isufi, ka arritur të depërtojë në industrinë amerikane të filmit, pas disa roleve që kishte luajtur në disa teatro atje.

Isufi, i njohur tashmë me emrin artistik, Mason Alban (Mejson Alban), për emisionin “Express Summer” rrëfeu një pjesë të ëndrrës së tij të realizuar.

Shikoni deklaratën e plotë të aktorit shqiptar, i cili jeton në Boston:ojekte filmike.