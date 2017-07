Thaçi i mahnitur me suksesin e Lipës

Krenar me suksesin e Dua Lipës po ndihet edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

Pas një interviste që Lipa dha për “RollingStone”, ajo u përfol nga shumë të njohur.

“Mjaft e mahnitshme të shohësh yjet e muzikës pop të Kosovës, si Dua Lipa, duke dominuar në skenën globale të muzikës, por kurrë nuk i harrojnë shtëpitë e tyre”, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Twitter.

Lipa e përshkroi muzikën e saj si një kombinim me vallëzimit dhe vajit.

“Është diçka e mërzitshme dhe e pikëllueshme, por më pas ju dëshironi të vallëzoni me të”, ka thënë ajo.

Quite amazing to see #Kosovo pop stars like @dualipa dominate global music scene but never forgetting their home. https://t.co/Q1cZtBquKc