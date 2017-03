Dua Lipa do të lansojë edhe një këngë para publikimit të albumit

Vetëm 21 vjeç, Dua Lipa është duke mbajtur turneun e saj të parë në Amerikën Veriore, ndërsa edhe disa muaj do të lansojë albumin e saj debutues.

Në një intervistë për “Teen Vogue” këngëtarja shqiptare ka zbuluar se do të lansojë edhe një këngë para se të publikojë albumin e saj të parë, transmeton Koha.net.

“Jam gjithnjë e më e emocionuar sa më afër ditës së publikimit të albumit. Do të lansojë edhe një këngë dhe do të ketë edhe bashkëpunime në album, por kjo është e tëra që mund të them. Vërtet dua të ju tregoj edhe më tepër gjëra, por po mendoj se 13 prilli do të jetë shou im i fundit para se të publikoj albumin, prandaj mendoj se atëherë do të bëj njoftimin”, ka thënë Dua Lipa.

Albumi i saj i parë do të lansohet më 2 qershor.

