U2 rikthen legjedën

“Joshua Three” është albumi që i kataluptoi drejt famës, e tani, grupi i famshëm irlandez U2 po i rikthehet pas 30 vitesh, duke e nisur nga Londra turin promovues në Europë.

Me në krye tashmë 57-vjeçarin Bono, grupi legjendar po i rikthehet publikut të hershëm e po i risjell atij të ri këngë që bënë epokë si “With or Without You” apo “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Spektaklin e Londrës, megjithatë, vendosën ta nisin me “Sunday Bloody Sunday” dhe “Pride”-n e frymëzuar nga jeta e Martin Luther King.

Kryeqytetit britanik, Bono dhe pjesa tjetër e grupit i dhanë atë që kërkonte: emocionin e muzikës së vërtetë dhe këngëve të mëdha.

“Është një shfaqje shumë moderne, - këmbëngul ai. - Po e interpretojmë ‘Joshua Three’ sikur të kishte dalë në treg javën e kaluar”.

Nuk është një spektakël nostalgjie. Në një pjesë të kohës, Bono e la muzikën të fliste vet, edhe pse në një moment, një personazh i quajtur “Trump” u cilësua si gënjeshtar nga një kauboj i mirë në një videoklip të stilit “Western”, transmeton tch.

Më shumë se 25 milionë kopje të “The Joshua Tree” u shitën në mbarë botën, duke shënuar pikën kulmore të grupit, që përmes muzikës Rock preku edhe çështje sociale e politike.

Turneu do të vazhdojë në 7 qytete të tjera të mëdha europiane: Berlin, Romë, Barcelone, Dublin, Paris e Amsterdam, dhe përfundon në Bruksel më 1 gusht, për t’u kthyer pastaj në Shtetet e Bashkuara në muajin shtator.