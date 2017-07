Revista e njohur amerikane “Billboard”, përmes një postimi ka bërë zgjedhjen e hiteve më të mëdha verore të të gjitha kohërave, transmeton Koha.net.

Këto janë 20 hitet më të mëdha verore të të gjitha kohërave që i ka zgjedhur Billboard:

20. Beyonce ft. Jay-Z – “Crazy in Love”

19. Rihanna ft. Jay-Z – “Umbrella”

18. Paul Anka – “Lonely Boy”

17. Survivor – “Eye Of The Tiger”

16. Zager & Evans – “In The Year 2525”

15. Brenda Lee – “I’m Sorry”

14. Bobby Vinton – “Roses Are Red [My Love]”

13. Donna Summer – “Bad Girls”

12. Nelly – “Hot In Here”

11. The Rolling Stones – “[I Can’t Get No] Satisfaction”

10. Gilbert O’Sullivan – “Alone Again [Naturally]”

9. Bryan Adams – “[Everything I Do] I Do It For You”

8. Prince & The Revolution – “When Doves Cry”

7. Andy Gibb – “I Just Want To Be Your Everything”

6. Mariah Carey – “We Belong Together”

5. The Police – “Every Breath You Take”

4. Robin Thicke ft. T.I. and Pharrell – “Blurred Lines”

3. Bobby Lewis – “Tossin’ and Turnin’”

2. Brandy & Monica – “The Boy Is Mine”

1. Puff Daddy & Faith Evans ft. 112 – “I’ll Be Missing You”