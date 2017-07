Jaden Smith feston ditëlindjen

Aktori i njohur amerikan Jaden Smith, djali i aktorit Hollywoodian Will Smith dhe Jada Pinkett Smith, sot feston ditëlindjen e tij të 19-të.

Smith ka lindur më 8 korrik të vitit 1998, në Malibu, Kaliforni në SHBA, transmeton Koha.net.

Smith ka nisur aktrimin në vitin 2006 së bashku me babanë e tij në filmin “The Pursuit of Happyness”.

Smith përveç aktor, është edhe reper i cili ka lansuar disa albume si CTV2, The Cool Cafe dhe This Is The Album.

Këngët e tij më të njohura janë Batman, Fallen, Like This, Scarface e shumë të tjera.