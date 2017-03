Dua Lipa zbulon se me kë do të donte të bashkëpunonte

Këngëtarja shqiptare, Dua Lipa në një intervistë për AMP Radio ka zbuluar se do të dëshironte të bashkëpunonte me The Weeknd e Sia, në rast do të kishte raste të bashkëpunonte me artistë të mëdhenj.

Ajo është shprehur se ka shumë artistë të jashtëzakonshëm, që janë duke e ndryshuar muzikën tani, transmeton Koha.net.

Ndërsa e pyetur se me kë nga yjet e mëdhenj do të dëshironte që të bashkëpunonte, ajo ka thënë se, “nuk e di, një bashkëpunim i madh do të doja ta realizoja me The Weeknd, Sia, ka shumë artistë të jashtëzakonshëm që i shikoj, që janë duke e ndryshuar muzikën”.

Ajo ka treguar se ishte shumë e emocionuar kur për herë të parë kishte takuar këngëtaren e preferuar të saj, Nelly Furtado.

Albumi i saj i parë do të publikohet më 2 qershor.

