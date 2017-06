Era Istrefi i shkruan letër komunitetit LGBTI

Për muajin e komunitetit LGBTI, Billboardi kërkoi nga një numër i madh yjesh që të shkruajnë një letër për këtë komunitet. Në mesin e yjeve që ishte ftuar për të shkruar letër ishte edhe Era Istrefi, letra e së cilës është publikuar në faqen zyrtare të Billboardit.

“Bota mund të jetë e ashpër për komunitetin LGBTI, sidoqoftë, ky realitet i hidhur mund t’u jap atyre superfuqi për shndërrimin e këtij planeti në vend më kreativ, argëtues dhe të mençur. Faleminderit për frymëzimin e pafund dhe ngjyrat që ia jepni universit”, ka shkruar Era Istrefi, transmeton Koha.net.

“Njëherë kam njohur një fans timin që ishte nga komuniteti LGBTI, i cili mendonte vetëvrasjen sepse askush nuk e kuptonte në Kosovë. Ai më ka thënë se muzika ime e frymëzon që të vazhdojë tutje dhe takimi me mua në vitin e kaluar gjatë paradës në NYC [New York City] i dha atij shpresë. Si rezultat i performancës sime Sinful Colors dhuroi një pjesë të të ardhurave për projektin e Trevorit të ngjyrosjes së thonjve. Trevor është linjë ndihmëse telefonike 24/7 për të rinjtë e komunitetit LGBTI, e që për mua ka rëndësi të madhe. Jam e lumtur që do të performoj përsëri në Pride NYC, në të cili ndo të lansojë koleksionin tim me ngjyra të thonjve në bashkëpunim me Sinful Colors”, ka shkruar krijuesja e hitit “Bon Bon”.

“Mos lejoni askënd t’ua ndalojë dashurinë. Dashurojeni veten dhe këdo për të cilin u rrah zemra. Përtej gjinisë, racës dhe kombit”.