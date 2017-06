Stili i veçantë i veshjeve të Beyonce

Veshjet e Beyonce realizohen në formën e body-it, të qëndisur, nga modelet me fantazi shumëngjyrëshe dhe janë një stil që mund të kopjohet pa frikë nga tapeti i kuq.

Stili i Beyonce është i vetmi dhe janë të shumta veshjet e “Mbretëreshës Bey”, që mund të kopjohen nga tapeti i kuq deri në performancat në skenë, të cilat kanë krijuar tendencë vit pas viti.

Këngëtarja ka veshur në të gjitha rastet krijime ëndrrash, nga fustanet e firmave më të njohura të luksit në nivel botëror deri tek veshjet e koncerteve gjithmonë e më ekstravagantë dhe në modë.

Beyonce, e lindur në 1981, është një nga këngëtaret më të famshme në botë, në 2017 është renditur në vendin e dytë sipas Forbes, nga yjet që kanë fituar më shumë falë albumit Lemonade dhe turit “Formation World Tour”, shkruan revista italiane “Pour femme”.

Siç shumë e dinë, karriera e saj filloi me grupin Destiny’s Child, të cilin e la për të vazhduar karrierën si soliste më 2013 duke fituar shumë çmime ndërkombëtare mes të cilëve ato në Grammy Awards.

Pikërisht në skenën e koncerteve të saj e kemi parë me veshje të guximshme: veshjet e saj realizohen mbi të gjitha në formën e body-it, të qëndisur, nga modelet me fantazi shumëngjyrëshe të Versace tek ato të Tom Ford, të mbushur me gurë të shkëlqyeshëm, por kujtojmë se në raste të tjera si tek Festivali Coachella, Mbretëresha Bey interpretoi me kostume low cost, si ato të firmës Topshop.

Veshjet e Beyonce për tapetin e kuq janë gjithashtu intriguese, shpesh vitet e fundit kanë qenë fustanet në ngjyrë nudë, më të preferuarat e yjeve. Një nga më të përfolurit është fustani i Givenchy i veshur nga Beyonce në Met Gala 2015, një krijim në tyl transparent, i qëndisur me gurë.

Givenchy është kujdesur dhe për veshje të tjera të këngëtares, duke u fokusuar më shumë në ato në formë sirene. Në MTV Music Awards 2016 Beyonce kishte veshur një fustan me gurë të Francesco Scognamiglio me jakë të lartë, një nga më të çmuarit të realizuar për yjet.

Veshjet e Beyonce shtatzënë janë ndër më të përfolurit të 2017. Ajo dëshiroi të jepte lajmin e shtatzënisë së saj me disa foto karakteristike të shpërndara në Instagram, ku shfaqej me vajzën e saj Blue Ivy. Beyonce është në pritje të dy binjakëve.