Xhesika Gjonikaj, balerina e parë shqiptare në “American Ballet Theatre”

Balerina Xhesika Gjonikaj pas jetës artistike me trupën e baletit në Vjenë do të jetë pjesë e kompanisë së baletit “American Ballet Theatre” në New York.

E cilësuar si nga kompanitë më të mëdha të botës, Xhesika është shqiptarja e parë që është pjesë e saj. Balerina e njohur tregon se pranimi në këtë trupë erdhi pas një konkurrimi dhe pohon se e pret një punë e madhe për të qenë në skenat amerikane.

Balerina Xhesika Gjonikaj vjen në këtë rrëfim për gazetën “Sot” jo vetëm për fillimet e saj si balerinë, por dhe tregon punën që ka bërë në teatrin e Vjenës. Rrugën drejt Amerikës balerina 19 vjeçare shqiptare e shikon si një mundësi më shumë për baletin. Tregon se nuk ka qenë një jetë artistike e lehtë, ku nuk kanë munguar dhe momentet e vështira, por siç pohon ajo falë punës së madhe dhe pasionit ia ka arritur që t’ia dalë mbanë. I pari që i ka folur për këtë kompani që ajo tashmë ka nënshkruar një kontratë dy vjeçare ka qenë Leonard Xhokaxhi.

Në intervistën e saj ajo shprehet se është e lumtur, që jeta artistike tashmë do ti ofrojë mundësi të reja dhe tregon se fillimet e saj me baletin nuk kanë qenë në lehta. Një balerinë me plot talent kjo mund të thuhet sot për Xhesika Gjonikaj. E para balerinë shqiptare femër në trupën e Vjenës, për të qenë sot në kompaninë më të madhe të botës “American Ballet Theatre”. Ajo shprehet se baleti është sfidë në vetvete, por ashtu si ka momente të vështira i ka falur dhe shumë kënaqësi në jetën artistike. Baleti të ndihmon të shprehesh dhe kjo ndodh përmes kërcimit tregon balerina Gjonikaj, që ka qenë me role në disa prej veprave më të suksesshme në skena. Në Vjenë ajo ka kërcyer si balerinë në shfaqje të njohura si “Liqeni i Mjelmave”, “Don Kishoti” apo dhe “Le Corsdire”. Nuk ka munguar dhe në skena të tjera të huaja si në Kinë apo në Çeki.