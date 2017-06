Despacito thyen rekord në Britaninë e Madhe

Kënga “Despacito” është kënga e parë me gjuhë të huaj që ka thyer rekord në listën e këngëve britanike.

Në mesin e pesë këngëve më të mira në Britaninë e Madhe, Luis Fonsi, Daddy Yankee and Justin Bieber me këngën Despacito, DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper me këngën I'm The One, Liam Payne me këngën Strip That Down, Captain Ska me këngën Liar Liar dhe Shawn Mendes me këngën There's Nothing Holdin' Me Back, Despacito zë vendin e parë, shkruan BBC, transmeton Koha.net.

Despacito këndohet në gjuhën spanjolle, por është edhe një zhanër ku këndon Justin Bieber në gjuhën angleze.