Dua Lipa publikon albumin debutues

Këngëtarja me prejardhje nga Kosova, Dua Lipa, ka publikuar albumin e saj të parë në karrierë.

Albumi me titull “Dua Lipa” është publikuar të enjten mbrëma dhe do të ketë këngët si “Lost in Your Light” dhe “Hotter Than Hell”. Krejt albumi do të ketë 17 këngë dhe Dua është përkujdesur që ai ta përfaqësojë stilin e saj, transmeton Koha.net.

“Ky album përfaqëson atë që jam. Kam vetëm një shans në një debutim”, ka thënë Dua Lipa në një intervistë të The Fader.

Albumi i Dua Lipës mund të dëgjohet në Apple Music.