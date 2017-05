Olen Cesari i bashkohet Alban Skenderajt në koncertin madhështor në Prishtinë

Kohë më parë kantautori Alban Skenderaj, paralajmëroi koncert madhështor në Prishtinë. Në koncertin e organizuar nga banka ProCredit më 1 qershor në oborrin e Bibliotekës Kombëtar marrin pjesë mbi 30 muzicientë nga Tirana.

Redaksia ka mësuar se performancës së kantautorit Skenderaj në Prishtinë i bashkëngjitet edhe Olen Cesari, mjeshtri i violinës që nga kritika konsiderohet si ‘Paganini i ri’, ‘Virtuozi i Violinës’. Ai ka ndarë jetën e tij profesionale dhe atë të karrierës në mes të dy vendeve, atë të Shqipërisë dhe Italisë.

Alban Skenderaj kohë më parë ka konfirmuar edhe pjesëmarrjen e fituesit të Voice of Albania 2017 - Klint Çollaku, deri sa në një postim të tij në rrjete sociale, kantautori Skenderaj paralajmëroi edhe pjesëmarrjen e Olen Cezarit në koncertin e tij.

‘Me mikun tim Olen Cesari i cili mbas një super suksesi me koncertin tij qe beri dy nete "Sold Out" ne Pallatin e Kongreseve ne Tirane kthehet si ftuari im special ne Koncertin Recital te Prishtinës me date 1 Qershor. #TingujEDitaritTim’, ka shkruar Skenderaj në profilin e tij në Facebook.

Alban Skenderaj do të perfmojë këngë origjinale të me një numër të muzicientëve profesionistë në instrumente të ndryshme. Artisti ka lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes së artistëve tjerë të vendit, që për shumë vite bashkëpunuan me të.

Po të njejtën ditë banka ProCredit, ndër të parat e themeluara në Kosovën e pasluftës, sjellë edhe një numër të aktiviteteve tjera argëtuese për të gjitha grupet e moshave në Kosovë.

Programi i përgatitur enkas, në ora 19:00 fillon me organizimin e lojërave argëtuese për fëmijë duke vazhduar me performancën e shumëpritur të Alban Skenderajt me mysafirë, dhe me shfaqjen e fishekzjarreve të sinkronizuara me muzikë në sfond.

Pjesëmarrja është e hapur dhe falas për të gjithë të interesuarit.