Të gjithë filmat e “Fast and Furious” në një video 7 minuta

Filmi i fundit i “Fast and the Furious”, i quajtur “The Fate of the Furious”, do të dalë në kinema më 14 prill i cili edhe bëhet numri 8 i serisë së filmave, transmeton koha.net.

Një krijues i videove në Youtube me emrin Burger Fiction, ka bërë një video me ngjarjet më interesante të të gjithë filmave të mëparshëm të “Fast and the Furious”, për t’ua kujtuar njerëzve dhe për t’i përgatitur për ‘çmenduritë’ që do të ndodhin në filmin e ardhshëm “Fate of the Furious”.