Këtë javë emisioni “Te Linda” i KTV-së vjen me receta të reja.

Bukë të shëndetshme me miell hikror, levrek të pjekur me perime, gjoks pule me shije mediterane si dhe do të njoftoheni me një përbërës të ri algen Spirulina me të cilin do të keni një recetë të ëmbëlsirës.