Linda, këtë javë na sjell receta të ndryshme.

Këtë javë do të ketë supë të shëndetshme kundër virozave të stinës, pite interesante me dy petë e mbushur me spinaq, djathë dhe mish të thare, sallmon i shëndeshëm me brokoli krem si dhe cheesecake me cokollatë të zezë.

Te Linda mund ta përcillni nga e hëna në të premte në orën 8:00 dhe 17:40.