Lëvizja Mjedisore “Let’s Do It Kosova”, sot do ta realizojë aksionin e radhës në kuadër të Fushatës “Ta Pastrojmë Kosovën”.

Me iniciativë të disa prej banorëve të Lagjes “Mati 1”, “Let’s Do It Kosova” do të organizojë aksion, për largimin e mbeturinave nga përroska, që gjendet në këtë lagje, transmeton kp.