Polakët i ofrojnë Prishtinës projekt të avancuar për menaxhimin e mbeturinave

​Drejtori i Administratës në Komunën e Prishtinës, Muhedin Nushi, takoi përfaqësuesit e kompanisë “Ekowat” nga Polonia, të cilët janë të interesuar të investojnë në projektin e ri për menaxhimin e mbeturinave.

Presidenti i kësaj kompanie, Adam Kaminski, prezantoi modelin e zbatuar në Ukrainë për grumbullimin dhe klasifikimin e mbeturinave, djegien e tyre dhe mënyrën e prodhimit të energjisë elektrike nga to. Mbetjet e fundit pas djegies, kjo kompani i shfrytëzon atje për prodhimin e tullave dhe për shtrimin e rrugëve, thuhet në njoftimin për media të Komunës.

Krijimi i një impianti të tillë do të sillte shumë favore për Komunën e Prishtinës dhe Kosovën, dhe do të rezultonte me qytet shumë më të pastër dhe me krijim të vendeve të reja të punës. Po ashtu, i gjithë sistemi i këtij përpunimi është i digjitalizuar dhe eliminon “varrezat e mbeturinave”.

Sipas projektit të dytë të prezantuar nga kompania “Ekowat”, të ashtuquajturat “varreza të mbeturinave” do të mund të pastroheshin nga metani ose të degazohen dhe në to të krijohen fusha sportive dhe sipërfaqe të gjelbra.