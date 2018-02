Deputetja Haxhiu çuditet nga pyetja nëse VV-ja mori leje për të vendosur poster në billbord

Për deputeten e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, vendosja e një posteri në billbordë në Prishtinë, pa marrë leje nga Komuna e as pa paguar kompaninë e cila menaxhon me hapësirat reklamuese në kryeqytet, duket se nuk paraqet kurrfarë telashe.

E ka bërë një analogji të çuditshme mes aktit që partia e saj ka bërë dhe asaj që e ka quajtur montim për vepra terroriste ndaj katër aktivistëve të saj.

“Aktivistëve tanë iu është montuar vepra e terrorizimit dhe janë dënuar me mbi 21 vite burg ndërsa ca portale pyesin ‘a i keni vendosur billbordat me leje a pa leje’... haj medet haj”, ka shkruar deputetja në profilin e saj në Facebook.

Koha.net ka raportuar për vendosjen pa leje e pa paguar kompaninë AMM të posterit nga ana e Vetëvendosjes. Kohavisioni ka pyetur Tinka Kurtin nga Zyra për Media e Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ka thënë se ata e kanë ngjitur këtë poster.

“Ne kemi planifikuar që të marrim leje për billbordin, por Komuna e Prishtinës në përgjigjen ndaj kërkesës sonë na ka njoftuar se hapësirat e tilla reklamuese nuk i ka në shfrytëzim për shkak të skadimit të kontratës të kompanisë së cilës i është besuar më parë kjo. Për shkak të datës 22 shkurt, kur do të mbahet seanca e Gjykatës së Apelit për aktivistët tanë, ne nuk kemi mundur që këtë aktivitet ta shtyjmë në kohë”, ka thënë Kurti.

Koha.net ka pyetur edhe kompaninë AMM. Kushtrim Krasniqi, menaxher i operacioneve në këtë kompani e cila menaxhon me hapësirat reklamuese nëpër billborda në kryeqytet ka thënë se nuk kanë kurrfarë njohurie për vendosjen e këtyre posterëve.

“Këtë e kanë bërë pa kurrfarë kërkese nga ana e tyre. Objektet e billbordëve janë pronë e AMM-së dhe si të tillë ka qenë dashtë që paraprakisht të bëhet kërkesë për shfrytëzimin e hapësirave, ani pse jemi në kontest pronësor me Komunën e Prishtinës që ka shkëputur njëanshëm kontratën me ne”, ka thënë Krasniqi.

Koha.net nuk është marrë me përmbajtjen e posterit, por vetëm me aktin i cili mund të konsiderohet cenim i pronës publike apo private. Sa i përket procesit gjyqësor, mediat e Grupit KOHA e kanë përcjell si çdo tjetër, me profesionalizëm dhe paanshmëri. Kështu edhe do të vazhdojë në të ardhmen.