Shoqata Down Syndrome Kosova, ne kuadër te fushatës të shënimit të Ditës Botërore te Personave me sindromën Down, me moton “Një shije më ndryshe” promovon kafiterinë “X 21”, ku janë të inkuadruar personat me sindromën Down.

Kafiteria është në rrugën “Kosta Novakoviç”, afër Hotel “Prishtina” dhe do të jetë e haur nga ora 9:00.