Prishtinën e fiton Ahmeti edhe pas numërimit të votave me kusht

Në QNR ka përfunduar procesi i numërimit të votave me kusht, me postë dhe të personave me nevoja të veçanta për Komunën e Prishtinës.

Kandidati i LVV-së, Shpend Ahmeti, njëherësh kryetar aktual i komunës, ka dalë fitues edhe pas numërimit të këtyre votave ndaj kandidatit të LDK-së, Arban Abrashi.

Ahmeti mori 861 prej votave me kusht, me postë dhe të personave me nevoja të veçanta, ndërsa Abrashi 733.