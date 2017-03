Ahmeti: Jam bërë “halë në sy” për Thaçin, Veselin e Mustafën

Kritikat e krerëve të institucioneve duke filluar nga presidenti Hashim Thaçi, kryekuvendari Kadri Veseli e kryeministri Isa Mustafa, për kryetarin e Prishtinës, nuk duket të jenë problem.

Shpend Ahmeti në emisionin “Ekonomia me Erëzën”, thotë se janë pikërisht kryesorët e institucioneve të cilëve sipas tij, i është bërë “halë në sy” dhe se po mundohen me çdo kusht të pengojnë zhvillimin e Prishtinës.

“Nuk po kalon asnjë intervistë as e presidentit Thaçi, as e kryeparlamentarit Veseli e as kryeministrit Mustafa pa fol për Prishtinën dhe Shpendin. Ju kemi bërë halë në sy dhe tash kohën mundohen me na blloku. Dhe unë jam i lumtur që ata kritikojnë sepse Prishtina ka ndikim të madh politik, administrativ, ekonomik”, tha Ahmeti në “Ekonomia me Erëzën” në KTV.