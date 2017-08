Abrashi thotë se do të merret me hallet e prishtinasve, jo me politika “të larta”

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, është zotuar se gjatë mandatit të tij të mundshëm do të merret me problemet e qytetarëve dhe nuk do të merret me politika rajonale dhe as të Qeverisë.

Gjatë prezantimit të tij sot në një konferencë për media të LDK-së, Abrashi ka thënë se nominimi i tij për të parin e Prishtinës nënkupton edhe fitoren e tij në zgjedhjet komunale të 22 tetorit.

“Gjatë mandatit tim do të merrem me problemet e qytetarëve siç është ngrohja, ndriçimi, etj., dhe jo me politika rajonale e as të Qeverisë, por do të fokusohem për të mirën e qytetarëve. Në Kuvendin e Kosovës janë dy ekstreme ku qytetari i Prishtinës po përdoret për të fituar poenë politike”, ka thënë Abrashi.