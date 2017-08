Të rinjtë e PDK-së: Ahmeti është dembel, dështoi t’i realizojë projektet që vet i planifikoi

Rinia Demokratike e Prishtinës, përmes një aksioni simbolik te platoja e shkatërruar afër Komunës së Prishtinës, ia ka radhitur kryetarit Shpend Ahmeti minimum 47 projekte që do të mund t’i realizonin me mbi 100 milionë euro të humbura për shkak të paaftësisë së tyre në këto 4 vjet.

“Jemi mbledhur sot këtu afër Komunës së Prishtinës, e cila nën qeverisjen e Shpend Ahmetit, gjatë tërë këtyre vjetëve, më shumë i ka shërbyer partisë Vetëvendosje se qytetarëve të Prishtinës, për të protestuar për keqmenaxhimin e taksave tona si qytetarë. Ashtu siç kemi dëshmuar javën e kaluar, Komuna e Prishtinës, për shkak të paaftësisë së Shpend Ahmetit për të cilin krejt e dinë që është dembel, ka bërë që qyteti jonë të mbetet pa më shumë se 100 milionë euro investime”, ka thënë Donika Mustafa nga Rinia Demokratike.

Mustafa ka thënë se kur kryetari i Prishtinës dështon t’i realizojë mbi 100 milionë euro investime që vetë i ka planifikuar, atëherë nuk ka si të quhet ndryshe përveçse kryetar dështak dhe mashtrues, i cili di vetëm të aktrojë dhe jo të punojë.

“Me këto 100 milionë euro të humbura, minimalisht do të mund të investohej në këto 47 projekte që i kemi radhitur këtu, të cilat qytetarëve të Prishtinës do t’ua lehtësonin shumë edhe mënyrën e jetesës nëpër lagjet e tyre. Partia Vetëvendosje dhe Shpend Ahmeti, përplot 4 vjet nuk kanë qenë në gjendje ta ndërtojnë asnjë shkollë të re, asnjë vend parkimi të ri, e mos të flasim për parqe, stadiume, qendra kulturore apo banesat sociale, që i kishte premtuar. E kurrsesi pastaj edhe për vende të reja të punës për rininë tonë. Madje, nuk kanë qenë në gjendje ta rregullojnë as këtë plato të dëmtuar që disa vjet këtu”, ka thënë Mustafa.

Sipas të rinjve të PDK-së së Prishtinës me paratë e humbura do të mund të ndërtonte minimalisht 5 shkolla, 5 biblioteka, 10 çerdhe, 5 parkingje me 2500 vende parkimi, 10 parqe gjelbëruese dhe rekreative, 2 stadiume me standarde evropiane, 3 palestra sportive, 5 qendra kulturore, 500 banesa sociale dhe do të mund të krijonte edhe rreth 10 mijë vende pune për të rinjtë e Prishtinës.