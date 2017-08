Cilat pjesë të Prishtinës nuk do të kenë rrymë sot

KEDS SH. A. njofton se sot, më 09.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ketë shkyçje emergjente të daljes:

· Dalja 10 kV Nr 37 Stabilimentet shpërndarës Bregu i Diellit (Kodi: 11000016) prej orës 12:00 deri në orën 12:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bregu i Diellit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje emergjente, rregullimi i prishjes në daljen Nr. 40.

2.

Po ashtu, sot, më 09.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Nr 40 Lagja spitalit (Kodi: 11000019) prej orës 12:00 deri në orën 12:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Universitetit, Bregu i Diellit, Arkivi, Menza, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Sh.P.K “Partner & Dervisholli”.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje emergjente, rregullimi i prishjes në daljen Nr 40.