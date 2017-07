Mësohet emri i nënkryetarit të ri të Komunës së Prishtinës

Ditë më parë, është njoftuar largimi i Dardan Sejdiut nga posti i nënkryetarit të Komunës së Prishtinës, e që do të zëvendësohet me një tjetër person, apartiak.

Burime të sigurta nga Vetëvendosje, kanë bërë të ditur për Koha.net, se Sejdiun do ta zëvendësojë Muhedin Nushi, Drejtor aktual i Administratës në Komunën e Prishtinës.

Dardan Sejdiu, ka thënë se largimi i tij do të zëvendësohet me një person me të cilin të gjithë janë të kënaqur nga puna e tij.

“Unë do të lë punën në ditën e seancës konstituive por jam shumë i kënaqur me personin që do të emërohet nënkryetar për këta dy muaj të mbetur deri në zgjedhje”, ka thënë Sejdiu në emisionin “038”.