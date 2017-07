Komuna rinovon Kuzhinën Popullore, rifunksionalizimi i plotë në shtator

Komuna e Prishtinës ka rinovuar në tërësi objektin e Kuzhinës Qendrore, objekt ky që, siç thuhet në njoftimin për media nga Komuna, ishte i lënë pas dore shkatërruar në tërësi, atëherë kur qeverisja e kaluar kishte privatizuar shërbimin e ushqimit në çerdhe.

Kryetari Shpend Ahmeti tha se Kuzhinën Qendrore kemi vendosur ta kthejmë në institucion publik, si dhe t’i kthejmë punëtorët që kanë punuar në këtë kuzhinë.

“Kemi rinovuar këtë ndërtesë, si dhe do ta furnizojmë me pajisje të reja, ashtu që ushqimi për fëmijët nëpër çerdhe të jetë sa më cilësor. Numri i çerdheve po shtohet. Tashmë kemi kërkesa edhe nga çerdhet private që të furnizohen me ushqim nga Kuzhina Qendrore. Në shtator, kjo kuzhinë do të jetë e kompletuar dhe funksionale”, theksoi Ahmeti, duke shtuar se po diskutohet edhe për projekte të tjera se si do të përdoret kjo kuzhinë, qoftë edhe për program të veçantë për të varfrit në Prishtinë.

Në Kuzhinën Qendrore janë mbi 50 punëtorë, të cilët kujdesen për gatimin dhe shpërndarjen e ushqimit. Kryekuzhinierja Fatime Zogiani falënderoi Komunën e Prishtinës për realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm.

“Që nga paslufta, kemi punuar pa ngrohje e nëpër vende të ndryshme, bodrume, e të ngjashme. Kjo qeverisje e Komunës së Prishtinës na ka përkrahur, dhe tash me e kemi objektin tonë, me kushtet më moderne. Për këtë, jemi shumë të kënaqura”, u shpreh Zogiani.