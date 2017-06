Në kuadër të “Climate Diplomacy Week”, nesër aksion pastrimi në Germi

Let’s Do It Kosova nesër do të organizojë aksion për largimin e mbeturinave në hyrje të “Parkut të Germisë”, duke filluar nga ora 11:00, për të vazhduar deri në orën 13:00.

Aksioni do të mbahet në vazhdën e aktiviteteve që po organizohen në kuadër të “Climate Diplomacy Week”, e organizuar në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë, e cila po mbahet që nga 23 qershori deri më 30 qershor 2017.

Aksioni që do të organizohet nesër nga Let’s Do It Kosova do të përkrahet nga projekti i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë (ZBEK) “Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet” – zbatuar nga KCSF (Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile).

Përveç vullnetarëve të Let’s Do It Kosova, pjesëmarrjen në aksion e ka konfirmuar edhe Shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Znj. Nataliya Apostolova, e cila do t’i bashkohet aksionit nga ora 11:45. Po ashtu, në aksion do të merr pjesë edhe udhëheqësja e rrjetizimit nga Lets do It World, Znj. Heidi Solba.

Përveç aksionit të pastrimit, në kuadër të aktiviteteve për ditën e nesërme, në “Parkun e Germisë” do të mbillen lule dhe fidanë, për çka LDIK do të përkrahet edhe nga Ndërmarrja Publike “Hortikultura”.