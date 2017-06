Transporti publik proteston kundër taksive ilegalë në Prishtinë

Autobusët e linjës 3 në Prishtinë janë parkuar para objektit të vjetër të Komunës për të protestuar kundër taksive ilegalë.

Përfaqësues të operatorëve të kësaj linje kanë kërkuar largimin e taksive ilegalë, e rrjedhimisht krijimin e kushteve për të punuar lirshëm, raporton KTV.

Sipas tyre, aktualisht ata janë duke punuar me humbje, ndërsa që nga shkurti nuk u janë vazhduar kontratat.

Përfaqësues të operatorëve të kësaj linje kanë thënë se atyre nuk u janë paguar as mujoret e as pagesa për pensionistët nga Trafiku Urban. Ata kanë thënë se nëse nuk do ndërmerret diçka do të vazhdojnë të protestojnë çdo ditë nga ora 8 deri në ora 12.