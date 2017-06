Audi Q7 e Komunës në ankand më 17 qershor

Komuna e Prishtinës dhe Shtëpia e Ankandeve Kosova do të organizojnë shitjen e veturës Audi Q7, e cila ka qenë në shërbim të ish-kryetarit të Komunës, Isa Mustafa, e të cilën Shpend Ahmeti kishte premtuar në fushatën për zgjedhjet lokale se do ta shesë kur të vinte në pushtet.

“Ju informojmë se Shtëpia e Ankandeve Kosova në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës do të organizojë ankand për shitjen e veturës Audi Q7, veturë kjo e ish kryetarit të po kësaj komune z.Isa Mustafa. Ankandi do të mbahet të shtunën me datë 17.06.2017 duke filluar nga ora 11:00”, thuhet në njoftimin e Shtëpisë së Ankandeve.

Ahmeti në Interaktiv të KTV-së kohë më parë kishte thënë se është së paku një i interesuar për ta blerë makinën luksoze. Vlera fillestare e Q7-shit është 25 mijë euro, ndërsa është blerë rreth 70 mijë euro.