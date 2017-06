Përmbajtja e projektit për ujërat e zeza mbahet në fshehtësi

Projekti për investimet në trajtimin e ujërave të zeza, nisur që nga Liqeni i Badovcit e tutje, për të cilin Qeveria ka nënshkruar Marrëveshje për kredi me Qeverinë Hungareze në muajin shkurt të këtij viti, nuk dihet se çfarë përmban, shkruan sot Koha Ditore.

Madje, dikasteret qeveritare të involvuara si nënshkruese apo implementuese të këtij projekti, nuk janë shprehur të gatshme të zbardhin detajet në lidhje me atë se çfarë përfshihet në këtë marrëveshje. Në këtë projekt, nuk janë të përfshira as komunat nëpër të cilat do të realizohen këto projekte dhe as kompania regjionale “Ujësjellësi Prishtina”.

