Prindërit, rol kyç në përcaktimin e shprehive të shëndetshme të fëmijëve

Inkurajimi i fëmijëve që të hanë ushqim të shëndetshëm, të ushtrojnë dhe ta kufizojnë kohën para ekraneve mund të mos jetë i mjaftueshëm për të mbjellë shprehi të shëndetshme. Ju gjithashtu duhet të prini me shembull, sugjerojnë studiuesit, transmeton koha.net.

"Edhe pse çdo mbështetje që prindërit mund ta japin është e mirë, ne zbuluam se fëmijët kishin më shumë të ngjarë t’i përmbushnin udhëzimet nëse prindërit do jepnin mbështetje aktive dhe të angazhuar," tha autorja e studimit, dr. Heather Manson.

Kjo nënkupton dërgimin e fëmijës tuaj në park për të luajtur, vënia e ushqimit të shëndetshëm në dispozicion dhe kufizimin e kohës para ekranit, theksoi Manson, shefe e promovimit të shëndetit, parandalimit të sëmundjeve kronike dhe lëndimeve në Public Health Ontario në Kanada.

Në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, rreth një në tre fëmijë është me mbipeshë apo obes, duke i vënë ata në rrezik të problemeve të rënda shëndetësore. Mjekët tani e dinë se jetesa e shëndetshme e përfshin jo vetëm lëvizjen më të shpeshtë, por uljen më të rrallë – pra angazhim në më pak sjellje sedentare (të palëvizshme) si shikimi i TV ose kyçja në internet, thanë studiuesit.

Për këtë studim të ri, studiuesit e zhvilluan një anketë telefonike me më shumë se 3,200 prindër me të paktën një fëmijë nën moshën 18 vjeçare në Ontario. Prindërit u pyetën në lidhje me sjelljet që lidhen me udhëzimet kombëtare për aktivitetin fizik, ushqimin e shëndetshëm dhe kohën e përshtatshme para ekranit/TV, transmeton koha.net.

Në Kanada, fëmijët e moshës 5 deri 17 vjeçare këshillohen të bëjnë të paktën 60 minuta të aktivitetit të moderuar apo më rigoroz fizik në ditë. Në varësi të moshës dhe gjinisë, udhëzimet rekomandojnë ngrënien e 4 deri në 8 shujta të frutave dhe perimeve në ditë. Sa për kohën rekreative para ekranit, rekomandohen dy orë maksimum.

Studiuesit zbuluan se prindërit të cilët i dërguan fëmijët e tyre në vendet ku ata mund të jenë fizikisht aktivë, si terrenet sportive dhe programet sportive, raportuan dy herë më shumë që fëmijët e tyre i përmbushën udhëzimet e stërvitjeve se ata që nuk i dërguan.

Prindërit që morën pjesë në aktivitetet me fëmijët e tyre, kishin 35 për qind më shumë të ngjarë të raportojnë që fëmijët e tyre i plotësojnë udhëzimet, në krahasim me ata që nuk morën pjesë.

Gjithashtu, prindërit që u ofruan fëmijëve të tyre fruta dhe perime të papërpunuara në mes të ushqimeve kishin pothuajse pesë herë më shumë të ngjarë të raportojnë se fëmijët e tyre i përmbushnin këto udhëzime të të ushqyerit, konstatoi studimi.

Insistimi në ngrënie së bashku me familjen dhe më pak shikim të TV ndihmoi gjithashtu.

Prindërit që hanin në shtëpi, por larg nga TV, kishin 67 për qind më shumë të ngjarë të thonë se fëmijët e tyre kishin ngrënë fruta dhe perime të mjaftueshme. Dhe prindërit të cilët i zbatuan rregullat për TV, tabletë dhe pajisje të tjera elektronike kishin dy herë më shumë të ngjarë të raportojnë se fëmijët e tyre i kishin ndjekur udhëzimet për kohën para ekraneve.

"Të gjitha këto gjëra kërkojnë përpjekje të prindërve", theksoi Manson, por ajo shtoi se shpërblimi ia vlen.

Gjetjet e përsërisin atë çfarë Stephanie Quirantes, një dietiste e komunitetit, konstatoi në programet e saj në Spitalin e Fëmijëve Nicklaus në Miami. Një prej programeve të saj, i quajtur Healthy Chicas, përfshinë adoleshentë hispanikë me mbipeshë dhe nënat e tyre. "Ne duam që nënat të mësojnë në lidhje me ushtrimet dhe ushqyerjen", tha Quirantes.

Shembulli (prindëror) funksionon, vuri në dukje ajo.

"Nuk është e mjaftueshme të thuhet: "Bëje," tha Quirantes. Kur adoleshentët i shohin nënat e tyre duke i ndjekur shprehitë e shëndetshme, ajo i motivon ata, gjithashtu.

Gjetjet sugjerojnë "se jemi duke ecur në drejtimin e duhur me atë që po e bëjmë," tha Quirantes.

Vendosja e karotave dhe frutave të copëtuara në kontejnerët në frigorifer ndihmon.

"Bëni ushqimet të gatshme për t’u ngrënë," tha ajo, ashtu që fëmijët të mund t’i marrin ato duke dalë për ushtrime sportive ose aktivite passhkollore. "Fëmijët nuk do t’i copëtojnë frutat," tha ajo.

Quirantes tha se përfitimet funksionojnë në dy mënyra. Nënat që marrin pjesë me vajzat e tyre shpesh i përmirësojnë shprehitë e tyre shëndetësore, vuri në dukje ajo.

Studimi u publikua kohët e fundit në BMC Public Health.