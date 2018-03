Bukuria e fundeve për këtë pranverë

Tiranë, 22 mars .- Ja ku jemi: ndoshta dimri ka ende diçka për të thënë, por ne jemi gati të zbulojmë dhe të lemë që ajri i pranverës të na argëtojë shpirtin dhe veshjet.

Kështu duke braktisur pantallonat për ditët e ftohta e me shi, ja më në fund shfaqen fundet.

Mendonim se i kishim harruar, por ato rishpërthejnë me gëzim dhe dëshirën për të na bërë të dukemi trendi në stinën e bukur të pranverës dhe verës.

Këtu janë disa ide për të marrë frymëzim nga dhe lëreni veten të josheni nga blerjet.

Nëse propozimet duan funde të gjatë deri në gjunjë dhe madje edhe më gjerë, ne nuk i përbuzim fundet veref, me pala, tyl ose xhins, të kombinohen lehtë me veshjet e përshtatshme për çdo rast, ditë ose mbrëmje, për zyrën ose për një aperitiv me miq.

Si zakonisht, rregulli është të argëtohemi: moda është në thelb një lojë dhe mjafton të dini të visheni me ironi dhe shije të mirë.

E domosdoshme: duhet ta pranojmë se të gjithë e adhurojmë fundin e ngushtë, me gjatësi mbi gjurin perfekte për të rejat dhe gjithashtu për ato që “moshën” e kanë kapërcyer për një kohë.

Ngjyra e zezë është klasike, për t’u kombinuar me këmisha të bardha ose bluza, ideale për të zgjidhur çdo situatë shpejt: me atlete do të na japin një pamje joformale, me dekolte do të jetë absolutisht fashion.

Ne gjithashtu pëlqejmë idenë e ndarjes midis ngjyrave klasike për sezonin: gjithmonë shumë e pëlqyer e kuqja, por edhe blu dhe bezhë, pse jo. Gjëja më e rëndësishme është të kombinosh pjesën e sipërme: një triko e vogël do të japë prekjen e klasit prej të cilës askush nuk është i gatshëm të heqë dorë.

Fundet me pala janë një veshje suksesi evergreen. Të shkurtër apo të gjatë, e rëndësishme është të jenë të lehtë të përshtatshme për pranverë dhe verë. Nëse duam të veshim fundet me lule të gjatë, do të shkonte më shumë me një bluzë me supet zbuluar, nëse në vend të kësaj ne pëlqejmë veshje bon ton, gjatësia mund të jetë tek gjuri dhe në këtë rast edhe një palë këpucë balerine do të jenë të përsosura.

Fundet veref na kujtojnë filmat e viteve ’60, na bën të ndihemi pak Sandy e Grease. Në realitet, ato janë praktike, të lehta dhe na japin shkujdesje dhe humor të mirë, sepse në këto funde çdo ngjyrë mund të tregojë vetveten. Pavarësisht nëse janë ngjyrat pastel ose printimet me ngjyrë, fundet veref na tregojnë të veshura, pa kërkuar shumë gjëra të tjera.

Nëse duam të habisim mysafirët në një mbrëmje me një veshje të thjeshtë të rafinuar, zgjidhni fund të zi veref për ta kombinuar me sandale me gurë, do të jenë perfekte dhe nuk habitemi nëse janë të shumtë që do të kërkojnë një selfie për të postuar në profilin e tyre.

Fundi me tyl është super femëror dhe i përsosur për pranverën. Materiali, i lidhur kështu me momentet e bukura të jetës sonë, mund të vishet në të gjitha rastet. I bardhë, i kombinuar me t-shirt dhe e dekoruar me bizhuteri të rëndësishme do të jetë një veshje e përkryer për një parti ose për tu ndjerë shumë moderne në qytet; e ngjyrosur në hijet e pastelit, ndoshta i kombinuar me një xhaketë lëkure ose xhinsi, do të na japë një ajër të lehtë dhe të hijshëm.