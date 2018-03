Sekreti i ushqimit të shijshëm?!

Ku ka më mirë së të përgatisni ushqimin të shijshëm me një produkt vendor siç është Floil, dhe në të njejtën kohë të pasuroni gatimet me shumë vitamina dhe pa përmbajtje të kolesterolit!

Floil prodhohet me shumë kujdes, ku rafineria e cila bën prodhimin e këtij vaji bën kontrolle të cilësisë për çdo gjysmë ore.

Kjo do të thotë se Floil ka nivel të lartë të kualitetit që i garanton vajit një strukturë të kthjellët në ngjyrë dhe në përmbajtje.

Nga një kujdes i shtuar gjatë procesimit, Floil del nga rafineria si vaj që nuk lëshon erë gjatë gatimit, duke iu mundësuar që të përgatisni ushqim edhe në ambiente të mbyllura pa merak se era do të mbeten në dhomë.

Andaj, duke gatuar me vajin Floil, gatesat përpos që do të jenë të ziera apo të fërguara me cilësi, ato edhe do të kenë shije të shtuar sepse me Floil, ushqimi juaj shijon më mirë.

(Artikull i sponsorizuar nga Floil).