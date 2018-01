Osteoporoza luftohet me ushtrime fizike

Një fushatë informuese ka nisur nga Shoqata Italiane e Osteoporozës së Metabolizmit Mineral dhe Sëmundjeve Skeletale (Siommms), e cila mëson se si të lëvizë në rrugën e drejtë.

Osteoporoza është një sëmundje që dobëson sistemin skeletor duke reduktuar densitetin e saj dhe duke e bërë atë veçanërisht të ekspozuar ndaj thyerjeve. Eshtrat e një personi me osteoporozë janë në të vërtetë më të brishta në krahasim me ato të një personi që nuk vuan.

Dikush mund të mendojë se stërvitja fizike është e ndaluar në prani të kësaj gjendje, por nuk është e vërtetë, pasi Shoqata Italiane e Osteoporozës së Metabolizmit Mineral dhe Sëmundjeve Skeletore (Siommms) ka nisur një fushatë të re informacion, ‘Lëvizni veten’, e cila përfshin një sërë mjetesh – një broshurë prej 24 faqesh dhe dy video – që tërheqin vëmendjen për rëndësinë e aktivitetit fizik edhe në pacientët që vuajnë nga sëmundja ku (në Itali mbi 5 milionë njerëz ): një video ilustruese prej 15 hapash e cila ilustron mënyrën e lëvizjes së sigurt, për të mbështetur parandalimin e thyerjeve.

Koncepti kyç që shoqëria shkencore do të përcjellë për pacientët është se, edhe pse ai nuk mund të rimarrë kockat në masë humbur për shkak të osteoporozës, mund të pengoj përparimin e sëmundjes, edhe me aktivitete që forcojnë skeletin dhe në veçanti gratë që kanë “për të ruajtur një gjendje të shëndetshme janë të domosdoshme ushqyerja e mirë dhe stërvitja e rregullt për të gjitha moshat – shpjegon John Lolascon, profesor i mjekësisë rehabilituese dhe menaxher i projektit shkencor – është e gabuar për të menduar se njerëzit me osteoporozë, duke qenë në rrezik të thyerjes, nuk duhet të lëvizin, sepse në vend të kësaj, jeta sedentare dhe imobilizimi favorizojnë sëmundjen. Broshura jonë ka për qëllim të ofrojë informata të dobishme për të përmirësuar shëndetin e kockave dhe për të parandaluar thyerjen, në sajë të ushtrimeve të thjeshta, me një program që ndryshon nga prania ose mungesa e thyerjeve”, u shpreh ai, transmeton kp.

Projekti informativ u realizua në bashkëpunim me një grup redaktuesish që operonin në fushën e informimit dhe trajnimit në fushën e mjekësisë dhe shëndetit dhe është i ndarë në tre pjesë: një hyrje në sëmundje me ‘shtyllat e parandalimit të osteoporozës’ dhe një me këshilla praktike se si të lëvizin me sëmundjen; një hyrje në leximin që tregon hartimin e ushtrimeve në mes të pacientëve me thyerje vertebrale dhe atyre që nuk i kanë pasur ato; 15 ushtrimet për pjesët e ndryshme të trupit: për secilën prej tyre është ilustruar qëllimi, mënyra e zhvillimit, me kohë dhe përsëritje, masat paraprake që duhen marrë, me fotografi për të vendosur programin e trajnimit në mënyrë korrekte.

Për Siommms tani më shumë se kurrë parulla është ‘parandalimi’ dhe ekspertët po punojnë gjithashtu në iniciativat e ndryshme në këtë fushë për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. Alarmi për sëmundjen e osteoporozës vjen nga të dhënat ku : në Itali ka 5 milionë njerëz me osteoporozë dhe në 10 vjet numri absolut i frakturave është rritur me 27% dhe 36% në femra dhe meshkuj. Nëse shkaku kryesor i osteoporozës në femra është i lidhur me deficitin estrogjenik pas menopauzës, tek meshkujt në shumicën e rasteve – rreth 65-70 për qind – është për shembull nga përdorimi dhe abuzimin me alkoolin si dhe nga sëmundjet e tjera që çojnë në humbjen e masës së kockave.