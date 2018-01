Kombinimet që e bëjnë edhe më të dobishëm ujin

Një gotë uji i zakonshëm është miku më i mirë i trupit. Mund të bëhet edhe më e dobishme nëse shtoni erëza. Ju do të merrni një superpije të shëndetshme që promovon tretjen dhe pastron trupin.

Një pije gjithashtu mund të bëhet në një shishe me ujë kështu që ju mund ta merrni me vete për të pirë gjatë ditës. Do të jetë e shijshme nëse shtoni dy erëza në të njëjtën kohë - së bashku me lëng limoni dhe kanellë, por mund të provoni kombinime të tjera vetë, transmeton KP.

1. Lëng limoni të shtrydhur

Limoni është burim i shkëlqyer i vitaminës C, një antioksidues shumë i rëndësishëm që ndihmon neutralizimin e radikalëve të lira në trup. Ai është gjithashtu pastrues i mirë i trupit dhe stimulon tretjen. Shtrydhni gjysmë limoni në një shishe me ujë dhe pini sipas nevojës.

2. Gjethet e freskëta nana

Ju mund të rritni nana në kopsht, në ballkon. Nëse e mbani brenda, vetëm vendoseni pranë dritares për të pasur dritë të mjaftueshme. Nana, e njohur edhe si nenexhik, aktivizon gjëndrat e pështymës dhe enzimat ndihmuese të tretjes që ndihmojnë trupin të absorbojë lëndë ushqyese nga ushqimi. Për shkak të pronave të saj qetësuese, ajo gjithashtu ndihmon me probleme të stomakut.

3. Karafila

Përveç ndihmës me problemet e sistemit të tretjes, ai lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut. Vendoseni në ujë tre deri në pesë karafila dhe lini pak për t'i dhënë aromë ujit.

4. Rrënjë xhenxhefil

Xhenxhefil është përdorur për shekuj si një ilaç për tretje, ngërçe, vjellje dhe gazra. Përveç kësaj, ai promovon qarkullimin, vepron kundër inflamacioneve dhe viruseve. Një copë xhenxhefil ndajeni në copa të vogla dhe shtoni ato në ujë.

5. Trangulli i freskët

Trangujt i japin ujit një shije freskuese dhe ndihmojnë në largimin e toksinave nga sistemi i tretjes. Jo vetëm që përmbajnë antioksidues dhe fibra, por gjithashtu nxisin prodhimin e insulinës në pankreas. Pritini copëzat e kastravecit të freskët për ta bërë më të lehtë për t'i ngrënë, ndërsa pini ujë.

6. Kanella

Është ilaç i shkëlqyeshëm kundër kërpudhave dhe viruseve, si dhe te tretja e dobët. Përmirëson qarkullimin, tretjen e yndyrës dhe rregullon glukozën në gjak. Vendosni një copë kanellë në ujë dhe lini të qëndrojë aty për një kohë të shkurtër për t’i dhënë aromë ujit.