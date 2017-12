Ushqimet e pasura me hekur

Hekuri nga ushqimet me origjinë shtazore absorbohet lehtë në trup, por ende ka nevojë për ndihmë për marrjen e hekurit nga ushqimet me origjinë bimore.

Hekuri nga ushqimet me origjinë shtazore, të tilla si mishi, fruta deti dhe mishi i shpezëve, absorbohen lehtësisht në trup. Organizmi ende ka nevojë për ndihmë për të thithur hekurin nga ushqimet me origjinë bimore, si lakra, spinaqi, bishtajoret dhe fruta të thata.

Ju mund të rrisni marrjen e hekurit nga ushqimet me origjinë bimore duke shërbyer ushqime me origjinë shtazore ose ushqime të pasura me vitaminë C, si lëngu i portokallit, dredhëza, speca të kuq, brokoli, domate, mango dhe patate.