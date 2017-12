Ushqimet që mund të konsumohen me stomakun bosh

Qumësht, mjaltë, fruta të thata dhe shalqi: këto janë disa ushqime që mund t’i konsumoni me stomakun bosh pa ndjenja faji, përkundrazi. Do të ndihmojnë të mbash peshën e duhur pa shumë sforcime.

Ka ushqime që më shumë se të tjerët është mirë të konsumohen në stomak bosh, si për shkak se ata mund t’ju ndihmojnë për të frenuar ndjenjën e urisë që mund të shfaqet ndërmjet një vakti ose në mbrëmje para gjumit. Ju mund të filloni ditën me ngarkesën e duhur të energjisë, pa mbajtur dietë.

Le të shohim se çfarë ushqimesh mund të hani, më shumë se të tjerët, në stomak bosh dhe të ushqeheni në mënyrë të shëndetshme dhe të shuani çdo dhimbje urie.

Qumësht

Qumështi na kënaq me shije. Nëse ndodh që të keni uri para se të flini, kur darka tashmë është tretur, mund të pini një gotë qumësht. Ndjenja e urisë do të zhduket dhe yndyrat dhe proteinat e qumështit do të mbushin stomakun, por duke ndenjur në të njëjtën kohë të lehtë.

Mjalti

Mjalti është një ushqim shumë i rëndësishëm sepse është në gjendje të rrisë aktivitetin e trurit dhe të rrisë nivelet e serotoninës, hormon që rregullon lumturinë dhe mirëqenien. Ju mund ta përdorni atë për të ëmbëlsuar çajin tuaj bimor ose për të kaluar një natë të mirë.

Tërshëra

E përsosur për t’u ngrënë për mëngjes në qumështin e nxehtë, tërshëra ka proteina që favorizojnë në mënyrë natyrale eleminimin e toksinave, normalizimin e mikro-florës së zorrëve dhe në të njëjtën kohë japin një ndjenjë të ngopjes që zgjat shumë kohë.

Vezët

Të pasura me proteina, vezët të ngopin edhe pse kanë pak kalori (rreth 60 për një vezë). Të shkëlqyera për t’u konsumuar në mëngjes apo edhe për një meze të lehtë. Ju nuk do të ndiheni shumë të uritur për darkë. Natyrisht është mirë të mos e teproni dhe të kufizoheni me një maksimumi prej 4 vezësh në javë.

Frutat e thata

Të pasura me kripëra minerale dhe yndyrna të mira, frutat e thata janë në gjendje të përmirësojë tretjen dhe të ndihmojnë në normalizimin e pH të stomakut.

Shalqir

Shalqiri përbëhet nga rreth 99% të ujit dhe është freskues, veçanërisht në ditët e nxehta të verës. Do t’ju hidratojë pa ndikuar në peshore duke qenë se ka pak kalori.