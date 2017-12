Shqipëria, me moshën më të re në Evropë për blerje të alkoolit

Një në gjashtë prindër në Britani ua lejojnë fëmijëve të tyre alkoolin para moshës 14 vjeçe, gjë e cila mund të ketë implikime të rrezikshme për të ardhmen, kanë thënë studiues nga Universiteti College i Londrës dhe Universiteti Shtetëror u Pensilvanisë.

Për më tepër, kjo ndodh më shumë tek prindërit e mirë-edukuar dhe të bardhë, shumë prej të cilëve besojnë se, duke ua prezantuar alkoolin fëmijëve në shtëpi, ata po i mësojnë fëmijët e tyre të pinë me kujdes.

Në Britani të Madhe, limiti ligjor për blerje të alkoolit është 18 vjet, por Sally Davies, Krye-Oficerja Mjekësore e Britanisë së Madhe këshillon se mosha kur fëmijët në Britani duhen lejuar të provojnë alkoolin është mosha 15 vjeçare, pasi para kësaj truri dhe trupi i tyre nuk është iu zhvilluar sa duhet, raporton Euronews.

Shumica e vendeve evropiane kanë limitin e moshës për të blerë alkool sikurse të Britanisë, 18 vjeç. Vendi me limitin më të ulët për blerje të alkoolit është Shqipëria, me 14. Ndërsa me 20 vjet, Islanda është me limitin më të lartë.

Në të dhënat e mbledhura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), disa vende bëjnë dallime mes alkoolit të blerë për t’u konsumuar në lokale dhe atij për t’u pirë jashtë lokalit. Në Finlandë, për shembull, të rinjtë mund të pinë brenda lokaleve në moshën 18 vjeçare, por nuk mund të blejnë pije alkoolike deri në moshën 20 vjeçe, transmeton Koha.net.

Në Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Gjermani, Holandë, Norvegji dhe Zvicër, limiti i moshës për verë dhe birrë dallon (është më i ulët) sesa ai për pijet alkoolike.

Në lidhje me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, studimi “Sjellja Shëndetësore në Fëmijët e Moshës Shkollore” (HSBC) shqyrton marrëdhëniet e fëmijëve me alkoolin. Ai studion incidencën e “dehjes së rregullt” në mesin e të rinjve. Në studim, të rinjtë janë pyetur nëse kanë pirë ndonjëherë aq shumë alkool sa që “janë dehur me të vërtetë”. Në moshën 15 vjeçe, përqindja e atyre që thanë se janë dehur 10 apo më shumë herë varionte nëpër Evropë.

Danimarka ka proporcionin më të lartë të 15 vjeçarëve që janë dehur së paku 10 herë: 20 për qind djem e 19 për qind vajza. Holanda ka përqindjen më të ulët: 3% djem e 1% vajza.

Në çdo vend, përveç në Spanjë (10% për qind djem dhe vajza) dhe Islanda (4%), ka dallim gjinor në rezultate. Kudo, përveç në Finlandë (14% vajza dhe 13% djem), proporcioni ishte më i lartë tek djemtë sesa te vajzat. Në Kroaci, kjo gjë është shumë e veçuar (djemtë: 15% dhe vajzat 4%).

Të dhënat sugjerojnë se ka shumë pak lidhje mes kufirit ligjor për blerjen e alkoolit dhe incidencën e dehjes në mesin e të të rinjve.