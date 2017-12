3 këshilla për ta kaluar dimrin pa ftohje dhe grip

Ngadalë, por sigurt po vjen dimri – stina e cila karakterizohet me rritjen e rasteve të ftohjeve dhe gripit, si dhe simptomave të tyre të ndryshme përcjellëse. Derisa karakteristikat kryesore të ftohjes janë ethet, teshtitja dhe dhimbja e fytit, gripi shoqërohet rregullisht me temperaturë të rritur (deri në 40°C), dhimbje në muskuj dhe nyje, lodhje, lodhje afatgjatë dhe ndjenjën e plogështisë dhe rraskapitjes. Ndonjëherë ftohja, edhe pse në dukje e padëmshme, mund të çojë në infeksione sekondare bakteriale të veshit të mesëm (lat. otitis media), veçanërisht tek fëmijët, sinusit apo pneumoni, të cilat kërkojnë trajtim me antibiotikë.

Imuniteti është rezistenca e organizmit ndaj infeksionit, sëmundjes, apo ndonjë invazioni tjetër biologjik, transmeton koha.net.

Ai është një sistem kompleks i mbrojtjes së trupit tonë nga ndikimi i jashtëm i dëmshëm (bakteret, viruset dhe parazitët). Ushqyerja e dobët dhe jo e larmishme mund ta dobësojë atë që është arsyeja se pse është shumë i rëndësishëm konsumi i të gjitha vitaminave dhe mineraleve të nevojshme, sepse pikërisht mungesa e tyre e favorizon shfaqjen e sëmundjes. Me këtë nuk mendojmë vetëm për sëmundjet kronike, por edhe për ato akute, virale dhe bakteriale. Ushqyerja e zakonshme e sotshme nuk siguron sasi të mjaftueshme të vitaminave, mineraleve dhe aminoacideve për ta ruajtur shëndetin optimal. Kjo është pikërisht arsyeja se pse kemi vendosur t’ju prezantojmë përzgjedhjen e duhur të ushqimeve, mikronutrientëve dhe mënyrën e jetesës që janë më të rëndësishmet për t’i forcuar aftësitë mbrojtëse të organizmit.

1. Vitamina C

Vitamina C ose acidi L-askorbik është ndoshta materia më e njohur thelbësore ushqyese për grupin e njohur si vitamina. Në organizëm, vitamina C e luan një rol shumë të rëndësishëm: ajo është e nevojshme për sintezën e kolagjenit, e forcon funksionin e sistemit të mbrojtjes trupore duke e stimuluar aktivitetin e qelizave të bardha të gjakut, ndihmon në absorbimin e hekurit dhe në këtë mënyrë edhe formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Për më tepër, efektet e dobishme të vitaminës C janë demonstruar në segmentin e shkurtimit të kohëzgjatjes së ftohjes dhe të lehtësimit të simptomave. Megjithatë, vitamina C është jostabile dhe shpejt humbet gjatë ngrirjes dhe ruajtjes së ushqimeve në frigorifer. Ajo gjithashtu zhduket nga procesimi termik dhe nga gatimi me ujë.

Askorbat natriumi (kripa minerale e acidit askorbik) është një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për t’ia siguruar trupit një sasi të mjaftueshme të vitaminës C. Kjo është e vetmja formë sintetike e vitaminës C e cila mund të absorbohet në sasi më të madhe. Nuk përmban gluten, metale të rënda dhe ëmbëlsues artificial dhe si i tillë është ideal për të gjithë familjen.

Në kontrast me 15-30% të vitaminave që ruhen në trup gjatë konsumit të vitaminës C, askorbat natrium e siguron absorbimin e 75% të saj. Kjo është arsyeja se pse shumë njerëz që e kanë provuar thonë se më e efektshmja është vitamina C.

Njihen fjalët e dr. Linus Pauling (fituesit të dyfishtë të çmimit Nobel): "Sikur njerëzit t’i kishin marrë 5-10 gramë askorbat natriumi çdo ditë, ata do ta përjetonin një pleqëri të thellë në shëndetin më të mirë."

2. Ushtrimet

Hulumtimet kanë treguar se një nga faktorët e rëndësishëm të forcimit të imunitetit janë ushtrimet e moderuara. Në disa studime madje përmendet deri në 50% rezistencë më e madhe tek njerëzit aktivë në krahasim me ata që e kanë një mënyrë joaktive jetese. Mënyra më e mirë e ushtrimeve dhe për parandalimin e sëmundjeve dhe ruajtjen e shëndetit konsiderohet trajnimi aerobik (p.sh. ecja e shpejtë ose çiklizmi).

Gjatë ftohjes ushtrimet mund t’i bëjmë në hapësira të mbyllura ose kur bie borë përmes sporteve dimërore - skijim dhe dëfrimi me sajë.

3. Ushqyerja

Një nga këshillat kyçe, dhe jo më pak të rëndësishme për atë se si të përgatitet imuniteti për muajt e ardhshëm, është përzgjedhja e ushqimeve. Duhet të zgjedhin ushqime me shumë fibra:. fruta, produkte arrore, elb, tërshërë, fasule, krunde, perime me gjethe të gjelbra, perime rrënjësore dhe rrënjë majdanozi, karrota, qepët dhe patatet, këto janë të shkëlqyeshme për gatimin e supave dhe gjellëve në ditët e ftohta të dimrit. Burimi më i madh i energjisë siguron konsum të ushqimeve të pasura me proteina: vezët, fasulet, djathi dhe produktet e qumështit. Rekomandohet të hani peshk të paktën një herë në javë, madje peshk të kaltër, të pasur me acide yndyrore omega. Në ushqyerjen e duhur duhet të jetë e pranishme një sasi e mjaftueshme e vitaminave, mineraleve dhe elementeve për ta siguruar funksionimin e duhur të organizmit, sidomos atyre të pasura me vitaminë C. Sigurisht përzgjedhja më e mirë janë frutat dhe perimet e freskëta, meqë së bashku vitaminën C kemi edhe përbërës të tjerë të dobishëm. Duke marrë parasysh se sasia e vitaminës C në ushqime është shumë më e ulët sesa doza e rekomanduar ditore, do të duhej të konsumojmë sasi të mëdha të frutave dhe perimeve.

Konsumi i rekomanduar ditor i vitaminës C për të rriturit është 75 mg, ndërsa duhanpirësit duhet të marrin sasi shtesë të kësaj vitamine, rreth 30 mg më shumë. Në sezonet e gripit dhe ftohjes, kur organizmi është më i ndjeshëm ndaj infeksioneve, rekomandohet të merren doza më të mëdha, prej rreth 500 mg deri në 1 g të vitaminës C në ditë. Doza e nevojshme për të cilën organizmi juaj ka nevojë duhet të përcaktohet në konsultim me ekspertin.

Kivi është një frut i cili e përmban sasinë më të lartë të vitaminës C. Gjysmë kilogrami kivi (pa lëvore) do të na furnizojë me 500 mg vitaminë C, ndërsa nëse duam t’i injektojmë 500 mg vitaminë C nëpërmjet portokallit, duhet ta konsumojmë 1 kg portokalli (të matur pa lëvore).

Këshilla ka shumë, por edhe dimri është i gjatë. Filloni me rritjen e imunitetit qysh sot. Askorbat natriumi, një formë kjo joacidike e vitaminës C, është një shtesë ideale për ushqimin si një kontribut shtesë për shëndetin në ditët e ngrohjes, ftohjes, gripit dhe ftohjeve dhe është në dispozicion nëpër barnatore.