A janë të shëndetshme frutat e thatë?

Zgjedhja e frutave të thata, e cila konsumohet më shumë në dimër, është me të vërtetë e ndryshme. Por sa janë me të vërtetë të shëndetshme?

Frutat e thata janë një burim i pasur i antioksiduesve, acidit folik dhe vitaminave nga grupi B.

Një studim i kryer në 13,000 njerëz tregoi se të anketuarit që konsumonin fruta të thata kishin marrje më të mirë të përbërësve ushqyes sesa ata që nuk hanin fruta të thata.

Megjithatë, gjithmonë duhet pasur parasysh se ky lloj ushqimi është i pasur me sheqerna natyrore, e cila është e dobishme për sportistët që kanë nevojë për marrje të shpejtë të energjisë, por që duhet pasur kujdes të gjithë në sasinë e marrë të sheqerit, karbohidrateve dhe kalorive. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të shmangni plotësisht frutat e thata, por ju duhet t’i konsumoni në sasi të kufizuara. Për shembull, një gotë me lëng të freskët të rrushit përmban 23 gramë sheqer, derisa një gotë e njëjtë me fruta të thata përmban 116 gramë, ose pesë herë më shumë.

Nutricionistja Lori Zanini shpjegoi për CNN se njerëzve pa diabet iu rekomandon një gjysmë gote me fruta të thata.

Frutat e thata shpesh janë një mundësi e mirë për mëngjes duke i konsumuar me kos ose bollgur, dhe mund të jetë një meze e lehtë kualitative.