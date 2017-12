Simptomat e gastritit dhe këshillat për shërim natyral

A vuani nga gastriti akut apo kronik? Pa marrë parasysh, asnjëri prej tyre nuk janë të mirë.

Simptomat te gastriti akut janë të reja dhe zakonisht nuk zgjasin shumë, ndërsa simptomat kronike të gastritit janë të gjata, të mundimshme për javë, muaj dhe vite.

Një nga arsyet mund të jetë pylori H., bakter që shkakton inflamacion të mukozës gastrike. Simptomat e gastritit te shumica e pacientëve përfshijnë dhimbje, urth, vjellje, transmeton kp.

Disa njerëz me H. pylori kanë njolla të kuqe të çuditshme, eritemë, në lëkurë, qepalla. Pas nënshtrimit të trajtimit, të gjitha ato largohen. Nëse acidi irriton fuqishëm mukozën e ezofagut dhe zgavrën e gojës, do të zhvillojë ezofagitisin, ndezje e ezofagut, ndërsa mukoza e gojës dhe gjuha do të jenë të bardha, me depozita dhe probleme: dhimbje, ndjesi shpimi gjilpërash, siklet, më pak ushqim dhe humbje peshe.

Këshilla

Shpesh nuk ndihmojnë të ashtuquajturat terapi e trefishtë me një "mal" antibiotikësh kundër baktereve dhe gastritit, por me bimë mjekësore mund të arrihet qëllimi. Ngadalë, por me siguri.

Në rastin e fryrjes në çaj shtoni frytet e koprës, por në rastin e stresit të fortë shtoni edhe një sasi të vogël të bimës valeriana.

Mos vishni rroba të ngushta, të cilat shkaktojnë gjithmonë dhimbje në bark.