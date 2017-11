Këshilla ndaj kollitjes dhe dhimbjes së fytit

A po lufton edhe ti kundër dhimbjes së fytit dhe kollitjes? Ja disa këshilla të nevojshme, sipas studimit të publikuar në ‘Donna Moderna’, që sot e transmeton ATSH, për të rivendosur mirëqenien nëpërmjet fuqisë së natyrës: këshillat e gjyshes do t’iu ndihmojnë të ndiheni mirë, të forconi sistemin imunitar dhe … të përkëdheleni.

Përqendrohu tek dieta- Një supë e mirë e nxehtë, pule ose me perime, është një rehati e thjeshtë ushqimore. Nxehtësia nga brenda, jep lehtësim dhe ri-integron kripërat esenciale minerale për të rimarrë energji. Përbërësi magjik që duhet shtuar në tavolinë? Speci djegës. Ai ka një veprim dezinfektues dhe antibakterial. Ju mund të përdorni specin e freskët në makarona dhe perime , së bashku me qepët dhe hudhrën, të rëndësishme për mbrojtjen e imunitetit.

Mjekësia Natyrore- Propolisi është një antioksidant i shkëlqyer. I pasur me vitamina dhe flavonoide, shëron inflamacionet e fytit. Ju mund të merrni 5 deri në 30 pika 3 herë në ditë: për dozimin duhet të këshilloheni me mjekun. Ju mund ta përdorni propolisin për gargarë, ose të hidhni 2 pika në një paketë të vogël sheqeri dhe ta shkrini në gojë.

Gargara- Mjafton gjysmë gotë me ujë të ngrohtë dhe uthull molle për të dezinfektuar gojën me një recetë të thjeshtë dhe natyrale. Përndryshe, ju mund të eksperimentoni me shurupin prej misri ose me ujë dhe kripë. Mos harroni shpëlarje 3 herë në ditë dhe mos e gëlltitni.

Efekti balsamik - Veprimi antibakterial dhe antiviral i vajit esencial të limonit është një ndihmë natyrore kundër acarimit të fytit dhe kollitjes. Ju mund të derdhni 2 pika në një lugë çaji mjaltë, që do të merren 2 ose 3 herë në ditë, ose shtoni 3 pika në një barishte të nxehtë. Kundër kollës së thatë, gëlbazës dhe bronkitit është efektiv vaji esencial i trumzës.

Pushoni- Kur nivelet e stresit janë të larta … mbrojtjet imunitare ulen! Përdorni një mbrëmje ose fundjavë për t’u relaksuar, do të ndihmojë trupin tuaj të shërohet. Mbështilluni me një batanije të ngrohtë, përgatisni një çaj të ngrohtë dhe pushoni, janë një ilaç i fuqishëm. Është e panevojshme të përdorni ilaçe nëse nuk i kushtoni vëmendje sinjaleve të thella: trupi juaj po kërkon vëmendje.

Receta me xhenxhefill - Prisni në feta të holla ose grijeni një copë xhenxhefil të freskët. Kulloni ujin në një tenxhere, pastaj shtoni xhenxhefil, mjaltë dhe lëng limoni të freskët, një kurë natyrale që mund të shërojë fytin tuaj të lënduar. Për një çaj bimor të dobishëm përdor gjethe të freskëta nenexhiku, të cilat mund të stimulojnë sistemin imunitar.

Qumësht dhe mjaltë- Kur gryka është e irrituar përgatisni një filxhan me qumësht të nxehtë dhe i hidhni një lugë mjaltë, është një pije e vërtetë. Mjalti është një antibiotik natyral që mund të ndihmojë rigjenerimin e indeve. Një ekip i studiuesve në Universitetin e Lundit ka trajtuar disa pacientë duke luftuar 42 agjentë falë 13 bakterieve të acidit laktik që ndodhen tek mjalti.

Fuqia e erërzave– Të pasura me vlera, shafrani i Indisë kur kombinohet me mjaltë ka veprim anti-inflamator. Përgatitja e një çaji të nxehtë bimor me nenexhik të freskët, duke i shtuar pak kanellë dhe piper të zi, sipas studimeve është në gjendje të përmirësojë thithjen e shfaranit. Ekzistuese në disa versione, recetat antike të erëzave do të forcojnë sistemin imunitar duke luftuar sëmundjet.

Si visheni?- Ndryshimet e papritura nga nxehtë në të ftohtë mund të shkaktojnë tendosje në aftësinë e trupit për të reaguar ndaj ndryshimeve të jashtme, Ja përse të visheni pak më shumë kur është ftohtë është ende një zakon i mirë për të shmangur ftohjen.

Mëngjes energjik- E nisni ditën tuaj duke konsumuar mëngjesin , pasi në këtë mënyrë forcohet sistemi juaj imunitar. Frutat, të pasura me vitamina dhe minerale, kos të freskët dhe mjaltë, ja një koncentrat me lëndë ushqyese për të qenë në formë. Përgatitni një lëng me agrume ose një smothie ku të kombinoni shumë perime dhe fruta.

Shtoni bukë integrale dhe çaj të nxehtë , për të kontribuar në hidratimin korrekt të trupit tuaj.