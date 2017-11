Shkencëtarët zbulojnë burimin e vetëdijes njerëzore

Vetëdija është definuar si gjithëpërfshirje e përvojës dhe proceseve psikike në një bashkësi individuale ose shoqërore, aftësia e një personi për të përjetuar dhe ndier.

Pavarësisht nga roli i rëndësishëm që luan në jetën tonë, duke na bërë atë që jemi, ne fakt dimë shumë pak se si funksionon realiteti.

Shkencëtarët aktualisht besojnë se vetëdija përbëhet nga dy komponentë: eksitim dhe ndërgjegje. E para rregullon rrjedhin e trurit, por origjina natyrale ishte gjithmonë një mister.

Një ekip i hulumtuesve të Harvardit thekson se ata mund të kenë zbuluar pjesët e trurit të lidhura me një trung të trurit që ruajnë vetëdijen. Për të kuptuar më mirë se pse disa pacientë, pavarësisht nga lëndimet serioze, mbetën me vetëdije, ndërsa të tjerët ranë në koma, studiuesit analizuan trurin e 36 pacientëve me plagë në tru, transmeton ksp.

Dymbëdhjetë prej tyre, ose një e treta e tyre, ishin në koma, ndërsa 24 pacientë mbetën me vetëdije. Dhjetë nga dymbëdhjetë pacientë pavetëdije kishin një dëmtim në një pjesë të trurit të mesëm.

Shkencëtarët pastaj studiuan pamjet e një truri të shëndoshë, ku ata vëzhguan dy fusha të lidhura me seksionin e mësipërm në mes të trurit. Kjo çoi në përfundimin se marrëdhënia e tyre luan një rol thelbësor në rregullimin e vetëdijes.

Ata besojnë gjithashtu se dy pjesë të korteksit mund të jenë thelbësore. Për të vazhduar me hulumtimet e tyre, është e nevojshme të konfirmohen nga grupe të pavarura, si dhe një numër më i madh i të anketuarve.

Nëse hulumtuesit kanë të drejtë, ose më saktë, nëse ata kanë qenë në gjendje të identifikojnë pjesët e trurit përgjegjës për vetëdijen njerëzore, rezultatet do të ishin me rëndësi të madhe për pacientët në koma, pasi do të arriheshin mënyra të reja të trajtimit. Ky është vetëm një shembull tjetër se si teknologjia ndihmon në zbulimin e biologjisë gjithnjë e më komplekse.