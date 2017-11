Gjashtë ushqimet për imunitet të lartë

Ndryshimet e shpeshta të temperaturave dhe lagështia favorizojnë rritjen e viruseve dhe mikrobeve të tjerë në vjeshtë.

Gjatë kësaj periudhe duhet kushtuar rëndësi forcimit të imunitetit përmes ushqimeve të ndryshme, transmeton ksp.

Për një imunitet të fortë gjatë stinës së vjeshtës nevojiten këto ushqime:

Mollë

Molla është një burim i mirë i fibrave që lehtëson punën e traktit të tretjes, i cili është me rëndësi të madhe për punën e sistemit imunitar dhe uljen e inflamacionit. Dhe nëse jeni duke përgatitur mollë, ju mund të shtoni kanellë, jo vetëm për shkak të kombinimit të përsosur të shijeve, por edhe për shkak të vetive të theksuara.

Brokoli

Një nga burimet më të mira të vitaminës K dhe vitaminës C, brokoli dhe lulelakra posedojnë kalium, një burim i shkëlqyer i fibrave, të cilat mbështesin punën e traktit digjestiv dhe për të forcuar e florës probiotike.

Vitamina C është çelësi për krijimin e kolagjenit që forcon indin dhe kockën dhe përshpejton shërimin e plagëve, përveç të qenit një antioksidues i fuqishëm që mbron trupin nga radikalët e lirë.

Agrume

Dihet se agrumet janë plot me vitaminë C, por kanë shumë përfitime për shëndetin. Përveç kësaj, ato përmbajnë flavonoide, të cilat ndihmojnë punën dhe shëndetin e zemrës, dhe antioksidues, të cilat ulin nivelin e kolesterinës së keqe dhe triglicerideve, për t'i bërë ballë më mirë të ftohtit.

Patatja e ëmbël

Kjo gjigande e veçantë ka bërë një bum të madh në tregun e brendshëm në vitet e fundit, jo vetëm për shkak të shijes së ëmbël, por edhe për shkak të karakteristikave të rëndësishme shëndetësore.

Patatja e ëmbël është një burim i shkëlqyer i kaliumit dhe ndihmon në rigjenerimin e elektroliteve, dhe funksionimin e muskujve dhe zemrës. Përveç kësaj, patatja e ëmbël është e pasur me fibra dhe karbohidrate që do t'ju japin energji.

Kungulli

Përveç që është i pasur me antioksidues, kungulli është i mbushur me vitamina A, C dhe E, dhe fara e tij është plot me fibra, proteina dhe minerale.

Hudhra

Përfitimet shëndetësore të hudhrës janë të njohura, por ajo nuk ka dëme: dy hudhra në ditë forcojnë sistemin imunitar që mund të të mbajë gjithë vjeshtës dhe dimrit.