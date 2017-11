Pse leximi na bën më të lumtur

Nëse nuk të pëlqen të lexosh, është koha të ndryshosh. Shkenca thotë se kushdo që zhytet në lexim do të jetë më i lumtur.

Të lexosh të bën të lumtur

Kjo është thënë në një nga hulumtimet e kryera nga “GeMs” në bashkëpunim me Universitetin e Romës Tre. Sipas këtij studimi, indeksi i lumturisë së lexuesve është 7.44, ndërsa për jo-lexuesit bie në 7.21, transmeton KosovaPress. Dhe kjo nuk ka mbaruar, lexuesit duket se janë më të kënaqur me përdorimin e kohës së lirë, janë më optimistë dhe më pak agresivë. Shkurtimisht, leximi duket të jetë një armë e vërtetë për të hequr qafe stresin dhe të jetë më entuziast për jetën. Po ju tregojmë përse kush lexon është më i lumtur.

Është terapeutike

Ajo quhet biblioterapia dhe është një mënyrë e mbështetjes dhe vetë-ndihmë përmes leximit të librave. Leximi përfshin marrjen e njohurive dhe ndërgjegjësimit aq shumë sa që bëhet terapeutik për njerëzit që duan të dinë më shumë për mekanizmat e tyre për shkak të shqetësimit dhe për ata që duan të zbulojnë pjesë të reja të vetes. Shumë psikologë përshkruajnë një libër për të ndihmuar njerëzit në rrugën e tyre për të ndryshuar dhe për të qenë më të lumtur.

Ju hap mendjen

Të lexoni ju lejon të shikoni përtej kopshtit tuaj. Nëse keni lexuar një roman, një tekst, një artikull ose ndonjë lloj tjetër teksti, nuk ka rëndësi. Ju do të ballafaqoheni me këndvështrimin e autorit dhe do të gjeni se ekzistojnë kaq shumë mënyra, po aq të vlefshme, për të parë të njëjtën gjë. Ju do të hapni mendjen tuaj dhe do të ndiheni të plotë.

Është relaksues

Leximi është një aktivitet që mund të merret në çdo kohë të ditës për të pasur një moment relaksimi dhe për të hequr stresin që shpesh na mundon. Leximi është një mënyrë e mrekullueshme për t’u kënaqur në një përqasje të dedikuar për mirëqenien tonë.

Promovon pozitivitetin

Qendra Kërkimore e Universitetit të Romës Tre ka zbuluar se lexuesit kanë më shumë gjasa të jetojnë emocione pozitive sesa jo-lexuesit. A doni që trishtimi, zemërimi dhe frika, të jenë vetëm një kujtim i keq? Filloni leximin!