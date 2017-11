Kafeina dhe të ngjashmet ndihmojnë kujtesën duke i normalizuar reagimet ndaj stresit në tru

Një studim i publikuar në revistën Scientific Reports nga grupi botues Nature, e përshkruan mekanizmin me të cilin kafeina i neutralizon deficitet kognitive të lidhura me moshën tek kafshët.

Studimi i koordinuar nga studiuesit portugezë nga Instituto de Medicina Molecular (IMM Lisboa) dhe bashkëpunëtorët nga Inserm in Lille të Francës, së bashku me ekipet nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara, tregoi se shprehja abnormale e receptorit të caktuar – adenozinës A2A, shënjestër për kafeinën - në trurin e minjve e shkakton një profil të ngjashëm me plakjen kryesisht dëmtime të kujtesës të lidhura me humbjen e mekanizmave stres-kontrolluese, transmeton koha.net.

"Kjo është pjesë e një studimi më të gjerë të iniciuar 4 vjet më parë, në të cilin e identifikuam rolin e këtij receptori në stres, por nuk e dinim nëse aktivizimi i tij do të jetë i mjaftueshëm për t’i shkaktuar të gjitha ndryshimet. Tani kemi zbuluar se duke e ndryshuar sasinë e vetëm këtij receptori në neurone nga hipokampusi dhe korteksi - zonat e lidhura me kujtesën – kjo është e mjaftueshme për ta nxitur një profil të cilin e përcaktojmë si "plakje të hershme" të kombinuar me humbjen e kujtesës dhe një rritje në hormonet e stresit në plazmë (kortizolit)" - shpjegon Luisa Lopes, udhëheqëse e grupit në iMM Lisboa dhe koordinatore e studimit.

Kur të njëjtat kafshë u trajtuan me një analog kafeine, i cili e bllokon veprimin e receptorëve adenozinë A2A, të dy deficitet e lidhura me kujtesën dhe stresin ishin normalizuar.

David Blum, drejtor hulumtues i Inserm, shton: "Tek të moshuarit, e dimë se ekziston një rritje e hormoneve të stresit që kanë ndikim në kujtesë. Puna jonë e mbështet pikëpamjen se efektet prokognitive të antagonistëve A2AR, kryesisht kafeinës, të vërejtura në Alzheimer dhe dëmtimet kognitive të lidhura me moshën, mund të mbështeten në këtë aftësi për ta luftuar humbjen e mekanizmave stres-kontrolluese që ndodhin me plakjen".

Kjo është e rëndësishme jo vetëm për t’i kuptuar ndryshimet thelbësore që ndodhin me plakjen, por gjithashtu e identifikon mosfunksionimin e receptorit të adenozinës A2A si një lojtar kyç në shkaktimin e këtyre ndryshimeve. Dhe është një objektiv shumë tërheqës terapeutik", - konkludon Luisa Lopes.