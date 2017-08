Mos u frikësoni nëse gaboni

Njerëzit e suksesshëm nuk kanë frikë nga gabimi, për shkak se ata mësojnë nga gabimet e tyre. Pas çdo gabimi, ata janë të vetëdijshëm se janë më afër qëllimit. Megjithatë, ata kurrë nuk do ta arrijnë këtë qëllim nëse nuk guxojnë të rrezikojnë.

Suksesi nuk mund të arrihet pa rrezik dhe guxim. Edhe në qoftë se nuk ia dalin menjëherë, ata mbeten këmbëngulës për t’i realizuar ëndrrat e tyre.

Qëndrimi në zonën e rehatisë është i lehtë, por ai nuk kërkon ndonjë veprim dhe nuk sjell rezultate. Kur jeni pasiv, ju lejoni që të tjerët ta udhëheqin jetën tuaj.

Pse është kaq e vështirë kjo?

Edhe pse guximi duket i frikshëm, në këtë mënyrë ju mund ta arrini atë që e keni ëndërruar përgjithmonë. Nëse luftoni me vetëbesim, ju bëheni të vetëdijshëm se jeni një person i cili i kontrollon mendimet e veta. Për të arritur rezultate pozitive, krijoni një qëndrim sa më pozitiv dhe lirohuni nga frika, transmeton Koha.net. Mos kini frikë nga mjedisi. Njerëzit do t’ju gjykojnë edhe ashtu pa marrë parasysh se çfarë do të bëni. Duke i ndryshuar mendimet negative në ato pozitive, do ta arrini më lehtë qëllimin. Çelësi i suksesit është të mos dorëzoheni kurrë.

Çfarë duhet të bëni?

Njihuni me njerëz të rinj, udhëtoni, mësoni gjuhë të reja dhe angazhohuni në ushtrime. Hapi i parë është gjithmonë më i vështirë. Pasi të filloni, më lehtë do t’i përvetësoni ndryshimet, ndërsa vetëbesimi do t’ju rritet. Është më lehtë të gjeni punë më të mirë, ndoshta ta filloni biznesin tuaj, të shpërnguleni në një apartament të ri, t’i filloni studimet. Mos harroni se ekziston mundësia se do të gaboni. Të gjithë gabojnë. Njerëzit që nuk bëjnë gabime, sigurisht janë shumë pasivë dhe të pakënaqur. Mësoni nga gabimet dhe mos lejoni të ndikojnë në vetëbesimin tuaj. Përveç kësaj, duhet të mësoni se si të jeni të guximshëm. Mos u mbështetni në guximin e të tjerëve.

E tëra varet nga mendimet dhe veprimet tuaja

Ju jeni motivimi i mjaftueshëm i vetes tuaj. Mos i fajësoni të tjerët për dështimet tuaja, sepse ju vetë e farkoni fatin tuaj. Fuqia e vullnetit dhe vetëdisiplinës ju bën më të fortë, më të mirë dhe të guximshëm. Mos lejoni që dembelizmi dhe pasiviteti t’ju dekurajojnë. Të jeni të sigurt se do të bëni gabime. Kjo është pjesë e lojës. Imagjinoni të gjitha rezultatet që do t’i arrini. Bëhuni të vetëdijshëm për të gjitha përvojat që do t’i mblidhni në rrugëtimin tuaj. Imagjinoni se si do të bëheni më të mirë. Vetëdijesojeni vetëbesimin tuaj. Bëhuni të vetëdijshëm për suksesin dhe kini besim në veten tuaj. Arrijeni atë që gjithmonë e keni dashur.