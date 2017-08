Tetë këshilla pёr tё shmangur vapёn (dhe rifituar energji)

Kur temperaturat rriten, edhe aktivitet mё banale bёhen tё lodhshme nё qoftё se nuk disponon njё kondicioner (ose nuk do ta pёrdorёsh). Por, mjaftojnё disa truke tё thjeshta pёr tё kthyer energji nё pesё minuta.

Vendos akull para ventilatorit

Ventilatori nuk ftoh nё tё vёrtetё ajrin, por rreh nё lёkurё, duke ndihmuar djersёn tё zhduket dhe duke ulur temperaturёn trupore. Por nё qoftё se dyfishon akullin para tё njёjtit ventilator, ajri do tё fryjё nё akull, duke ftohur ambjentin dhe duke dhёnё njё freskim tё shpejtё dhe imediat.

Lani pulset e dorёs

Kur bёn nxehtё, njё dush i ftoftё ёshtё padyshim njё ilaç shumё i mirё. “por edhe tё lash pulset ose pika tё tjera tё pulsit arterial me ujё tё ftohtё mund tё jetё gjithashtu efikase – nёnvizon Donald DeBlock, infermier pranё Rutgers University Health Services tё Neёark, nё sitin Prevention, sepse nё kёto zona enёt e gjakut arterial janё mё afёr sipёrfaqes sё lёkurёs, kёshtu qё ftohini sepse do tё ftohet edhe fluksi i gjakut duke ulur temperaturёn e trupit”. Njё zgjidhje pёr t’u zbatuar edhe nё darkё, para se tё shkosh nё shtrat, kur lagёshtia ёshtё e tillё qё tё biesh nё gjumё rezulton jashtёzakonisht e vёshtirё.

Tё pёrdorёsh vaj esencial nё karamele me mente

Siç shpjegon nutricionistja Elisah Tashjian nё blogun The Wholesome Foodie, “karamelja mente pёrmban mente qё stimulon receptorёt e ftohjes, kёshtu qё tё aplikosh njё pikё vaj esencial kokosi nё pjesёn e pasme tё qafёs do tё japё njё ndjesi freskie tё menjёhershme dhe duke ulur temperaturёn trupore”. Sikur tё mos mjaftonte, aroma freskuese ndihmon tё ngrihesh.

Hani fruta dhe perime

Disa herё, kur bёn me tё vёrtetё nxehtё, nuk ke dёshirё tё hash asgjё, por pёr tё mos pasur njё kolaps energjie ёshtё e rёndёsishme tё kesh nёpёr duar ushqime tё pasura me vlera ushqyese dhe ujё, tё konsumoni gjatё gjithё kohёs, pёr shembull shalqi, selino, portokall, speca jeshile. “Sekreti ёshtё tё ndeshesh me proteina, – sugjeron Tashjian, – kёshtu pёr tё mbajtur tё qёndrueshme nivelet e glukozёs”.

Tё hash ushqime pikante

Mund tё duket pa kuptim tё konsumosh ushqime qё provokojnё njё shpёrthim kalorish, duke parё qё jashtё bёn kaq nxehtё, por nё tё vёrtetё nuk ёshtё kёshtu. “Ushqimet pikante si kerri dhe speci djegёs stimulojnё receptorёt e nxehtёsisё nё gojё, i cili rrit qarkullimin dhe favorizon djersitjen, duke ndihmuar kёhtu organizmin tё ftohet , vёren DeBlock

Mbani kremёrat nё frigorifer

Gjatё muajve mё tё nxehtё, do tё ishte e aryeshme tё mbash disa produkte bukurie nё frigorifer, kёshtu duke i dhёnё njё gjallёri fytyrёs dhe trupit nё cdo aplikim.

Tё riintegrosh elektrolitet

Njё zbulim i publikuar nё 2012 nё Journal of Nutrition ka treguar qё njё dehidrim i lehtё mund tё ndikojё negativisht nё humor dhe ta bёjё mё tё vёshtirё edhe kryerjen e detyrave edhe mё banale. Zakonisht, uji ёshtё zgjidhja mё e mirё pёr tё qёndruar tё hidratuar dhe lejon funksionimin nё rregull tё organeve dhe celulave, “por kur bёn vёrtetё nxehtё, mund tё zgjidhni pijet qё ndihmojnё tё ekuilibrosh nivelin e elektroliteve, nё mёnyrё tё vecantё tё sodiumit , qё janё humbur me djersitjen, tregon doktor Trifun Dimitrijeski, i Detroit Receiving Hospital. Nё fakt kush dёshiron njё zgjidhje mё natyrale (dhe mё pak kalorike) mund tё marr nё konsideratё lёng kokosi: njё studim nё fakt ka treguar qё pasuritё e ndryshme tё sodiumit, ka njё hidratim efikas tё barabartё me atё tё pijeve tradicionale.

Tё marrёsh njё pauzё ( zakonisht njё ushtrim fizik)

Kur ndiheni jashtё fazёs, tё bёsh njё ushtrim fizik normalisht tё ndihmon sepse pompohet nё qarqe gjaku. Po nё qoftё se bёn shumё nxehtё dhe ka njё shkallё lagёshtie nё yje, aktivitete si vrapimi dhe ngarja e bicikletёs mund tё reduktojnё mё tej energjinё dhe tё bёhen tё rrezikshme. “Nё raste tё tilla, mund tё bёhen ushtrime joga pёr tё rekuperuar energji pa njё sforcim tё tepёrt fizik”, sugjeron Dimitijevski. Por nё qoftё se trajnimi ditor ёshtё shumё i madh, ju leverdis tё siguroheni qё palestra tё ketё ajёr tё kondicionuar ose tё punoni nё bodrum (nё qoftё se keni njё) ku nё pёrgjithёsi bёn mё freskёt se nё pjesёn tjetёr tё shtёpisё.