Stili leopard, tendenca e 2017-ës

Stili leopard është i vetmi stil i cili i afrohet kombinimeve me ngjyrë të zezë.

Printet e leopardit janë aq lehtë të kombinueshme sa që ndonjëherë edhe nëse asgjë nuk iu kombinohet me atë që keni zgjedhur të vishni, një palë këpucë me printet leopard do të jenë idealja e asaj dukje.

Me këto printe mund të gjeni aksesor, pantallona, këmisha, bluza, çanta, setra e shumë e shumë veshje të tjera të cilat do të iu bëjnë të dukeni me stil, transmeton kp.

Shikoni disa nga kombinimet që ne kemi rekomanduar për ju.